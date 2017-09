ACB JJ estreia no Brasil com dois torneios

Berço do jiu-jitsu mundial, o Rio será palco de mais um grande espetáculo da modalidade.

O Absolute Championship Berkut desembarca pela primeira vez no Brasil com a sétima edição do seu evento de jiu-jitsu, essa em disputas sem quimono, reunindo campeões mundiais e até lutador do UFC em busca da glória máxima.

O ACB JJ 7 será realizado no anfiteatro do Riocentro, com capacidade para até 12 mil pessoas.

Os ingressos estão à venda no site www.bilheteriadigital.com.br.

A estreia do ACB JJ em solo carioca terá dois torneios em disputa. Competidores até 75 e 85 kg entrarão em ação pelo cinturão das categorias. As lutas eliminatórias terão três rounds de cinco minutos cada, enquanto as duas finais serão disputadas em cinco rounds. A pontuação de luta será round a round, de acordo com os pontos de ataques no tatame.

Davi Ramos é um dos principais nomes do card

Cada categoria terá oito representantes na disputa pelo título. Os chaveamentos das lutas dos torneios serão definidos por ordem de sorteio no dia 7 de setembro, a dois dias dos combates. Três nações estão na corrida pelos cinturões. São elas: Brasil, Estados Unidos e Rússia.

Pela categoria até 75 kg, o dono do título do ADCC (até 77 kg) e lutador do UFC, Davi Ramos, encabeça a lista de competidores. As revelações Marcio André e Edwin Najmi também estão confirmados na disputa. Rodrigo Caporal, Marcelo Mafra, Thiago Abreu, Luan Carvalho e o russo ArbiMuradov completam a lista.

Já entre os lutadores da divisão até 85 kg, Claudio Calasans é presença confirmada no torneio. No torneio, o atual campeão absoluto do ADCC terá a companhia de Patrick Gaudio, Lucas Rocha, Thiago Sá e Arnaldo Oliveira, além dos norte-americanos AJ Sousa, Josh Hinger e Kit Dale.

“Estou honrado por organizar um evento do porte do ACB no Brasil, ainda mais no Rio de Janeiro, capital mundial do jiu-jitsu. É um desafio muito grande, mas tenho certeza que será um grande sucesso. O evento é diferenciado, tem um formato muito parecido com disputas de MMA, então será interessante para o público. Reunimos excelentes lutadores para servir aos fãs uma noite de inesquecíveis combates”, avisa Bráulio Estima, multicampeão de jiu-jitsu e organizador do ACB JJ 7.

Ingressos à venda

Os interessados em assistir todas as emoções dos 14 combates da noite que a estreia do ACB no Brasil reserva já podem garantir seu lugar no show. Os ingressos estão à venda através do site www.bilheteriadigital.com.br, e custam R$ 50,00 (cinquenta reais) a inteira com meia-entrada no valor de R$ 25,00 (vinte e cinco reais), mediante comprovação.

Serviço – ACB JJ 7

Data: 9 de setembro, a partir das 18h (horário de Brasília)

Local: Anfiteatro do Riocentro - Avenida Salvador Allende, 6555 – Barra da Tijuca

Ingressos: www.bilheteriadigital.com.br