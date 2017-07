'Zebra' de Luxemburgo elimina Nadal de Wimbledon

Vencedor de dois títulos em Wimbledon (2008 e 2010), o tenista espanhol Rafael Nadal foi vítima da zebra na grama de Londres e acabou eliminado nesta segunda-feira (10) pelo luxemburguês Gilles Müller, apenas o 26º no ranking mundial.

Em uma partida acirrada, o cabeça de chave número 2 do torneio mais tradicional do tênis perdeu por 3 sets a 2, após quase cinco horas de duelo.

As parciais foram de 6-3, 6-4, 3-6, 4-6 e 15-13. Com isso, Müller, que tem 34 anos e uma discreta carreira como tenista, se classificou para as quartas de final do Grand Slam de Wimbledon, quando enfrentará o croata Marin Cilic.