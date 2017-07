Técnico do Botafogo evita falar sobre reforço chileno

O Botafogo prepara novidades para seu elenco na sequência do Campeonato Brasileiro O meia chileno Leo Valencia desembarcou no aeroporto Tom Jobim na tarde deste domingo. O jogador passará por exames médicos e deve assinar com o clube por três anos.

Perguntado sobre o jogador na coletiva após a partida contra o Atlético Mineiro, o técnico Jair Ventura desconversou: "Quando o jogador assinar, eu falo. Não posso falar e depois ficar com cara de babaca aqui"

Com 26 anos, o atacante do Palestino tem passagem pelo Universidad de Chile, e participou da campanha do vice-campeonato da seleção chilena na Copa das Confederações, na Rússia.