'Le Parisien': Macron defende candidatura de Paris às Olimpíadas de 2024 

Matéria publicada nesta segunda-feira (10) pelo jornal Le Parisien conta que o presidente francês, Emmanuel Macron, vai defender pessoalmente o projeto da capital francesa na terça-feira (11) diante do Comitê Olímpico Internacional (COI), reunido desde ontem em Lausanne, na Suíça.

Segundo a reportagem os franceses vão tentar convencer os 95 membros do COI que construíram um projeto pensando exclusivamente em 2024, para largar na frente de Los Angeles.

De acordo com o diário a mulher do presidente, Brigitte Macron, também integra a delegação para colaborar na empreitada, além da prefeita de Paris, Anne Hidalgo, que está desde domingo na cidade sede do COI.

> > Le Parisien