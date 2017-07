Flu sai na frente, mas fica no empate com o Bahia em Salvador

Em duelo com o Bahia na Fonte Nova, o Fluminense quase conseguiu a quinta vitória no Brasileirão. Na partida deste domingo, que marcava o retorno de Henrique Dourado, o time de Abel Braga chegou a sair na frente, com Wellington Silva, mas viu o time baiano empatar com uma finalização improvável, no fim do embate. O 1 a 1 manteve o Flu na sétima posição do campeonato, que vai medir forças com o Botafogo na próxima rodada. O clássico, o 13ª jogo do Tricolor no torneio, será disputado às 21h de quarta-feira, no Maracanã.

A partida

Sem vencer há seis jogos, o Bahia ensaiou uma pressão nos primeiros minutos de jogo, mas não conseguiu criar chances de gol. Seguro na defesa, o Fluminense demorou alguns minutos para equilibrar as ações. Quando o fez, aos 12 minutos, abriu o placar. Lucas desarmou Vinícius, foi até a ponta direita e cruzou rasteiro para Henrique Dourado, que tentou marcar de letra. A bola, levemente desviada pela defesa, se tornou um passe açucarado para Wellington Silva, que completou de direita para o gol vazio.

Nove minutos depois o Tricolor das Laranjeiras quase ampliou, mas, após se livrar do marcador e invadir a área pela esquerda, Calazans finalizou para a fora. A bola saiu com perigo, perto da trave direita de Jean. Em desvantagem, o Bahia se lançou ao ataque e criou três chances antes do intervalo. Em duas, o goleiro Júlio César realizou boas defesas, impedindo os gols de Régis e Renê Júnior, espalmando para fora as finalizações de fora da área.

Bem postado em campo, o Flu tentava explorar os contra-ataques, mas não conseguia encaixar uma boa troca de passes. Na melhor oportunidade do tricolor, Wellington Silva recebeu passe de Scarpa e, na direita da grande área, finalizou a bola na trave. No entanto, de forma equivocada, o árbitro assinalou impedimento do atacante. O confronto seguia e as equipes não conseguiam criar chances de gol, o que encaminhava a vitória do Flu. Até que, aos 39, em um chute improvável e indefensável, João Paulo igualou o placar.

Com site oficial do Fluminense