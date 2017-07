Fim de semana é agitado no mercado da bola europeu

Mesmo faltando mais de um mês para o fechamento da janela europeia de transferências, o fim de semana foi agitado na Itália e na Inglaterra. Entre as principais transações, está a ida de Wayne Rooney do Manchester United para o Everton e de Antonio Rüdiger, que foi vendido pela Roma para o Chelsea.

Após 13 anos no time de Manchester, Rooney assinou um contrato de dois anos para voltar ao time que o revelou e "seu clube de coração". O valor da transação não foi revelada.

Já a venda de Rüdiger para o Chelsea de Antonio Conte foi oficializada no valor de 35 milhões de euros mais um bônus de quatro milhões de euros por temporada de acordo com as conquistas.

Outro fato finalizado durante o fim de semana foi a saída de Borja Valero da Fiorentina para a Inter de Milão. Na última semana, o jogador havia criticado a diretoria do clube de Florença por querer vendê-lo quando ele queria ficar. A transação entre as duas equipes italianas custou 5,5 milhões de euros e o jogador receberá 1,5 milhão de euros a mais caso atinja os objetivos em Milão.

Já no campo das especulações, está cada vez mais próxima a chegada do brasileiro Douglas Costa à Juventus. O CEO do Bayern de Munique, Karl-Heinz Rummenige, confirmou que a negociação "está em andamento" e que há grandes possibilidades da transação ser concluída.

De acordo com a mídia italiana, o meia de 26 anos deve vir por empréstimo de um ano, com a possibilidade de compra ao fim do contrato. A negociação é estipulada entre 30 milhões e 40 milhões de euros.

Outra negociação envolve um provável "mega oferta" do Chelsea por Alvaro Morata, que giraria em torno dos 80 milhões de euros.

O jogador está atualmente no Real Madrid e, segundo a mídia espanhola, estaria nos planos do treinador Zinedine Zidane para a próxima temporada.