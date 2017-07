Daniel Alves se casa em cerimônia secreta em Ibiza

O jogador brasileiro Daniel Alves se casou com a modelo espanhola Joana Sanz durante uma cerimônia secreta em Ibiza, na Espanha, no último sábado (8).

A união foi "descoberta" através de fotos e vídeos que circulam nas redes sociais. De acordo com as imagens publicadas por uma amiga e madrinha da noiva, a festa aconteceu com a presença de poucos convidados .

O namoro entre o lateral e Joana foi revelado em junho de 2015.

Daniel Alves está sem clube desde que anunciou sua saída do clube italiano Juventus, no final de junho.