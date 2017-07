Com Jefferson inspirado, Botafogo arranca empate no último minuto com o Galo

Em sua volta ao Botafogo, o goleiro Jefferson teve atuação de gala, defendeu até pênalti e deixou o Botafogo vivo para arrancar o empate no último lance, em 1 a 1 com o Atlético-MG. Roger fez o gol do Glorioso, que chegou ao 16 pontos no Campeonato Brasileiro.

O próximo adversário é o Fluminense, quarta-feira, no Maracanã.

O JOGO

Na partida que marcou o retorno de Jefferson (no lugar do poupado Gatito), o goleiro teve grande atuação, fez ótimas defesas e pegou até pênalti. Porém, o Botafogo esteve abaixo do seu nível normal e teve dificuldades contra o Atlético-MG.

Antes dos 15 minutos, Marlone e Elias obrigaram Jefferson a realizar boas defesas. O Botafogo reclamou que Marlone deveria dar amareço por simulação e Bremmer por parar Pimpão quando este progredia livre. Na melhor chance, em falta na meia-lua, João Paulo ficou na barreira.

O Atlético-MG, que era perigoso, chegou ao seu gol em lance sem qualquer culpa de Jefferson. Marlone arriscou de fora da área, a bola desviou em Emerson Silva e entrou, aos 22.

Em desvantagem, ficou mais complicado para o Botafogo, que tentou abafar. Roger, de bicicleta, levou perigo e arrumou um escanteio. Carli cabeceou uma por cima. João Paulo entraria livre na cara do gol, mas Roger participou da jogada e a arbitragem marcou impedimento. Aos 43, Rodrigo Pimpão arriscou de voleio, Victor espalmou.

No segundo tempo, logo aos 2 minutos, o árbitro marcou pênalti de Emerson Silva, com excesso de rigor, por um toque no braço. Só que, na cobrança, Rafael Moura parou em uma grande defesa de Jefferson, explodindo a torcida.

O goleiro voltou a aparecer ao evitar gol de Yago, aos 4. O Botafogo tinha a bola, mas encontrava dificuldades em furar a defesa, não criando chances reais. Quando poderia, Victor Luis botou na frente, mas o cruzamento foi travado.

Quando parecia que o Galo ampliaria, pois Cazares e Robinho saíram livres a frente de Jefferson, o goleiro alvinegro cresceu de forma incrível para evitar. Aí, o Botafogo finalmente encontrou o espaço, Camilo tocou para Marcos Vinicius invadir a área e derrubado, aos 47. Na cobrança, Roger bateu, Victor espalmou e o artilheiro mandou para a rede, decretando o empate. Botafogo 1 a 1 Atlético-MG.

Com site oficial do Botafogo