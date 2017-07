Baptista não é mais o técnico do Atlético-PR; Autuori sai

Durou apenas 13 partidas o período de Eduardo Baptista no comando do Atlético-PR. O treinador acabou desligado do cargo na manhã desta segunda-feira após quatro partidas sem vitórias, a última foi no domingo, no empate para a Chapecoense, na Arena Condá, pelo placar de 1 a 1.

Em nota, o clube coloca "divergências na implantação das metodologias e filosofia" como a razão para a demissão do treinador. Em decorrência da saída de Baptista, Paulo Autuori solicitou deixar o clube. A decisão de Autuori acabou surpreendendo a diretoria do clube paranaense, que confirmou o seu inconformismo com a decisão do profissional.

Eduardo foi contratado no final de maio, para o lugar de Paulo Autuori, que seguiu no clube na função de gestor técnico. O comandante ficou 13 partidas à frente do Furacão sendo cinco vitórias, três empates e cinco derrotas, o que representa um aproveitamento de 46,1%. Durante o período a equipe marcou 14 gols e sofreu 15.

Dentre os últimos resultados negativos, dois pesam muito contra o treinador: a derrota por 3 a 2 para o Santos na primeira partida válida pelas oitavas de final da Copa Libertadores, além da goleada de 4 a 0 sofrida para o Grêmio pelo duelo de ida das quartas de final da Copa do Brasil.

Esta é a segunda demissão de Eduardo Baptista neste ano. No dia quatro de maio, o treinador acabou demitido do Palmeiras em decorrência de maus resultados no Campeonato Paulista e Copa Libertadores.

Na 14ª posição, o Atlético-PR soma 15 pontos no Campeonato Brasileiro - três a mais que o Vitória, que abre a zona de rebaixamento. A próxima partida do Furacão pelo campeonato nacional acontece nesta quarta-feira, às 21h45 (de Brasília), diante do Cruzeiro na Arena da Baixada.

Confira a nota na íntegra:

O Clube Atlético Paranaense informa que, em razão de divergências na implantação das metodologias e filosofia do Clube, o treinador Eduardo Baptista foi desligado do seu cargo na manhã desta segunda-feira (10).

Em decorrência deste fato, o manager Paulo Autuori solicitou seu desligamento do Clube. A Diretoria, a comissão técnica permanente e os atletas manifestam seu inconformismo com esta decisão e lamentam profundamente a saída deste profissional de extrema competência que estava engajado com o projeto do Clube.

O CAP agradece os serviços prestados por ambos os profissionais e deseja sucesso na sequência de suas carreiras.