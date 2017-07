Marquinhos celebra renovação com PSG: "Muito feliz em ser Parisiense"

Há uma semana, Marquinhos frustou o Barcelona, que sonhava em ter o zagueiro em seu elenco, e renovou seu contrato com o Paris Saint Germain até 2022. "Eu sempre expressei minha felicidade de jogar pelo Paris Saint-Germain e esta renovação de contrato é mais uma prova do meu compromisso pelo clube", declarou o zagueiro de 23 anos.

Marquinhos iniciou sua carreira como profissional no Corinthians, clube que deixou em 2013 rumo ao Roma. Um ano depois, assinou com PSG e desde então já disputou 161 partidas e marcou 13 gols. Além disso, conquistou três vezes o Campeonato Francês, quatro Copas da Liga e três Copas da França.

O presidente do clube francês, Nasser Al-Khelaïfi, elogiou o jogador e afirmou estar muito feliz com a sua permanência: "A renovação de Marquinhos me dá uma grande satisfação. Além de ser um jogador fantástico, é um jovem extremamente agradável, sempre em perfeito estado de espírito. Durante quatro anos, ele continua a crescer dentro da equipe e temos visto gradualmente tornar-se um dos melhores defensores do mundo, mesmo ainda muito jovem".

Neste domingo, Marquinhos publicou em sua conta oficial do Instagram uma foto com a camisa do PSG com o número 2022 grafado nas costas. Diz estar muito feliz em ser Parisiense até 2022 e agradeceu ao presidente, à comissão técnica e aos torcedores pela confiança.