Juventus está perto de contratar Douglas Costa, afirma jornal

A Juventus está perto de tirar o ponta Douglas Costa do Bayern de Munique, de acordo com o Goal da Inglaterra. A princípio a equipe italiana teria oferecido cerca de 10 milhões de euros (R$ 37,4 milhões) por um empréstimo com a obrigação de exercer a opção de compra de 30 milhões de euros (R$ 112 milhões) ao final da temporada de 2017/18.

A Velha Senhora espera finalizar o acordo com o clube alemão na próxima semana. Enquanto os dois lados ainda discutem os últimos detalhes do negócio, o jogador de 26 anos deverá receber seis milhões de euros (R$ 22,4 milhões) por temporada em Turim.

Para a negociação ser completada, Daniel Alves precisa assinar com outra equipe para sair da vaga de jogadores extra comunitários. A Juventus também tem interesse no lateral-direito Danilo, do Real Madrid, e do defensor Aurier, do PSG. Além deles, Federico Bernardeschi, meia da Fiorentina, também é um alvo.

Douglas Costa perdeu espaço no Bayern de Munique com a chegada de Carlo Ancelotti. Na última temporada, o jogador brasileiro balançou as redes adversárias sete vezes e deu nove assistências em 34 partidas.