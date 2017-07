Eurico Miranda pede desculpa por confusão em São Januário

Após os incidentes em São Januário no clássico contra o Flamengo, quando a torcida do Vasco entrou em confronto com a Polícia Militar nas arquibancadas, o presidente Eurico Miranda falou com a imprensa sobre o episódio. O mandatário se desculpou pelo ocorrido que causou até a morte de um torcedor e deixou a entender que o início da confusão foi algo planejado.

"Eu precisava pedir desculpas em nome do Vasco. O que aconteceu aqui não é Vasco. Não qualifique estas pessoas como torcedores. São vândalos, bandidos. Não estou dando explicação, mas tenho certeza que é algo que já estava preparado. Desde a primeira derrota que tivemos. É grupo político. Normalmente essas coisas são financiadas por alguém. Só visam a uma coisa: desestabilizar o futebol - disse.

O presidente vascaíno afirmou que está preparado para uma possível punição ao clube pelo STJD.

"Daqui não se tira jogo nenhum. Para tirar jogo daqui, só com decisão da justiça desportiva. Estou preparado. O tribunal deve agir. Nada vai prejudicar o Vasco", declarou.

Por fim, Eurico Miranda destacou que o futebol do Vasco não terá qualquer mudança e confia na boa campanha da equipe no Campeonato Brasileiro.

"Nada do que pretendem fazer para tumultuar o futebol, vão atingir. Venha o que vier, o futebol vai seguir seus objetivos", falou.

Com a derrota, o Vasco segue com 16 pontos no Campeonato Brasileiro e ainda dorme na zona de classificação para a Libertadores. No entanto, os cruzmaltinos devem cair na tabela no fim da rodada.