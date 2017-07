Em jogo marcado por confusão, Fla vence o Vasco em São Januário

No último sábado (8), o Flamengo deu fim a um longo jejum sem vencer no estádio do maior rival. O Rubro-Negro superou o Vasco, por 1 a 0, em São Januário, pela décima segunda rodada do Campeonato Brasileiro, e chegou à vice-liderança da competição, agora com 23 pontos. O time da Gávea não vencia o Cruz-Maltino na casa do adversário desde 1973. Já os mandantes permanecem com 16 pontos, na sexta colocação.

O primeiro tempo começou com as equipes se estudando e também se respeitando. O clima de tensão do clássico era sentido no ar e, talvez por isso, os times erravam muito. O Flamengo ameaçou com pouco perigo em bolas aéreas, mas o Vasco se defendeu bem. O Cruz-Maltino, por outro lado, de demonstrava dificuldades para incomodar o adversário.

Aos 18 minutos, o Flamengo se viu obrigado a jogar com a sua zaga reserva. Réver nem sequer foi para o jogo porque estava com gastroenterite, e Rhodolfo teve que ser substituído após sentir dores na coxa esquerda. Desta maneira, Rafael Vaz e Léo Duarte passaram a jogar lado a lado. O garoto, contudo, também viria a ser substituído depois.

Com o decorrer do tempo, o Vasco passou a administrar a posse de bola, porém seguia sem chegar perto do gol. A primeira finalização com perigo foi de Guerrero, mas Martin Silva caiu bem para defender o chute de fora da área. Os donos da casa responderam com um cruzamento de Nenê, mas ninguém aproveitou. Em resumo, o primeiro tempo foi tedioso, com raríssimas chances de gol, e também fraco tecnicamente.

O segundo tempo começou mais animado do que o primeiro, com as equipes avançando. O Vasco balançou a rede aos 14 minutos, em chute de Pikachu, mas o árbitro já tinha marcado falta de Luis Fabiano e anulou a jogada. Já sem Guerrero, que saiu machucado, o Flamengo abriu o placar aos 17 minutos. Everton Ribeiro fez boa jogada na ponta direita e cruzou na medida para o xará Everton, de cabeça, mandar para o gol.

Luis Fabiano e Everton Ribeiro quase mexerem no placar pouco depois, mas pararam nos goleiros Thiago e Martin Silva, respectivamente. Na base da raça, mas sem organização, o Vasco tentava pressionar o Flamengo. O time de Zé Ricardo segurou o resultado e conquistou uma importante vitória.

Um ponto negativo do clássico foram as brigas entre torcedores do Vasco em alguns momentos do jogo. A Polícia Militar teve de intervir para evitar o pior.

FICHA TÉCNICA VASCO 0 X 1 FLAMENGO

Data/Horário: 8/7/2017, às 18h

Local: São Januário, Rio de Janeiro (RJ)

Árbitro: Anderson Daronco (RS/FIFA)

Auxiliares: Rafael da Silva Alves e Elio Nepomuceno (ambos do RS)

Cartões amarelos: Guerrero (FLA); Paulão, Luis Fabiano, Nenê e Gilberto (VAS)

Público e renda: 18.328 pagantes / 19.622 presentes / R$ 747.640,00

Gol: Everton (Flamengo)

VASCO : Martin Silva, Gilberto, Rafael Marques, Paulão e Henrique; Bruno Paulista (Andrey) e Wellington; Yago Pikachu (Manga Escobar), Mateus Vital (Wagner) e Nenê; Luis Fabiano. Técnico : Milton Mendes.

FLAMENGO : Thiago, Rodinei, Rafael Vaz, Rhodolfo (Léo Duarte, 18'/1°T / Rômulo, 22'/2°T) e Trauco; Márcio Aráujo, Cuéllar e Diego; Everton Ribeiro, Everton e Guerrero (Leandro Damião, 15'/2°T). Técnico : Zé Ricardo.