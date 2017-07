Bottas vence na Áustria e Vettel amplia liderança na F1

O finlandês Valtteri Bottas, da Mercedes, conquistou sua segunda vitória na carreira na Fórmula 1 ao vencer o Grande Prêmio da Áustria neste domingo (9).

Ao liderar de ponta a ponta, o piloto só sentiu pressão nas voltas finais, quando o alemão Sebastian Vettel, da Ferrari, se aproximou muito. Fechou o pódio o australiano Daniel Ricciardo, da Red Bull.

Apesar da segunda colocação, Vettel teve o que comemorar porque ampliou sua vantagem para 20 pontos na classificação do Mundial de Pilotos. Isso porque seu concorrente direto, Lewis Hamilton, terminou a prova no quarto lugar.

O britânico precisou pagar uma punição pela troca do câmbio e largou na oitava colocação, fazendo uma corrida de recuperação.

Com os resultados desse domingo, Vettel tem 171 pontos contra 151 de Hamilton e 136 de Bottas. Já no Mundial de Construtores, a Mercedes lidera com 287 pontos contra 254 da Ferrari.