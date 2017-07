Após pancadaria em São Januário, torcedor morre baleado

Um torcedor, de 27 anos, acabou morrendo na confusão que aconteceu em São Januário depois do clássico entre Vasco e Flamengo, nesse sábado, pelo Brasileirão. Segundo o jornal O Globo , a Polícia Militar confirmou a informação e o homem já deu entrada no Hospital Souza Aguiar sem vida. O local recebeu ainda mais duas pessoas baleadas no conflito e um ferido com estilhaços de vidro, que já receberam alta.

Os quatro casos ocorreram do lado de fora do estádio após a partida. A pessoa que morreu foi baleada no tórax, perto do portão 9 de São Januário. Os outros dois baleados foram atingidos na perna. A identidade desses torcedores não foram confirmados pela polícia.

São Januário foi palco de cenas lamentáveis nesse sábado. Já durante o jogo, muitos tumultos foram vistos na torcida cruz-maltina. Após a partida, porém, o cenário foi de selvageria e guerra. Um grupo de torcedores incitou a violência e começou tacando garrafas, bombas caseiras, latas e lixo no gramado. A Polícia Militar tentou conter a confusão com spray de pimenta, mas o clima piorou. Houve confronto entre vândalos e PMs, uma série de bombas e explosões na arquibancada e também no campo.

O conflito entre policiais e vândalos se estendeu até fora do estádio. Foi lá em que acabou com pessoas baleadas e um morto.