Após mais uma ótima atuação, Cássio ganha lobby por Seleção

O goleiro Cássio defendeu, pela primeira vez em sua vida no Corinthians, dois pênaltis de forma consecutiva. Imprescindível no 1 a 0 sobre o Grêmio ao parar Luan e importante no 2 a 0 sobre a Ponte Preta ao buscar o chute de Lucca, o camisa 12 saiu festejado do estádio de Itaquera e voltou a ouvir pedidos por uma convocação à Seleção Brasileira.

"Você é Seleção", ouviu o ídolo corintiano, assim que deixou a zona mista da arena para dar autógrafos a alguns dos torcedores que esperaram quase uma hora para poder ter um contato com o gigante corintiano, sorridente a cada interação, fosse com a imprensa, fosse com o público.

"Tenho que dar os parabéns a todos os jogadores. É o empenho não só de quem vem jogando, mas também de quem está de fora, comprometido", minimizou o arqueiro, que ouviu de gente muito mais próxima de Tite que poderia estar na próxima lista de convocados do treinador.

"O Cássio merece (ser chamado para a Seleção), está fazendo por merecer", disse o técnico Fábio Carille, bastante elogioso ao empenho demonstrado por seu atleta para recuperar-se de 2016, quando teve um desempenho bastante abaixo da média estabelecida no Parque São Jorge.

"Claro que o nosso país tem ótimos goleiros, mas o Cássio também está entre esses ótimos goleiros. Aliás, o Cássio não é importante só de agora, é de outros momentos. Vem desde 2012, teve um ano ruim em 2016, ele próprio já falou disso, voltou trabalhando muito concentrado nesse ano e está sendo muito importante para nós", continuou o comandante.

De olho na partida contra o Palmeiras, marcada para esta quarta-feira, às 21h45 (de Brasília), no Palestra Itália, Cássio ainda pediu para que os companheiros não ficassem pensando nos 26 jogos que a equipe está sem perder na temporada, principalmente para não se decepcionarem excessivamente em caso de revés.

"A gente pensa jogo a jogo. Não interessa o adversário. Respeitamos todo mundo, tem humildade de saber que são mais três pontos. Lógico que é bom ficar sem perder, ganhar, não tomar gol, mas sempre pensamos na vitória. Estamos sendo felizes e conseguindo as vitórias, mas com muita dedicação e empenho dentro de campo", concluiu.