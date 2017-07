Após 13 anos no United, Rooney acerta seu retorno ao Everton

Após 13 anos "longe", Wayne Rooney voltou para casa. Neste domingo, o Everton, clube que o relevou para o mundo do futebol, anunciou seu retorno. Aos 31 anos, o atacante deixou o Manchester United e assinou por duas temporadas com o time azul de Liverpool.

"Não estou voltando apenas porque é o time que eu torço ou o time em que eu cresci. Estou de volta porque eu sinto que este clube quer ser bem-sucedido, e eu quero fazer parte disso", disse Rooney ao site oficial do Everton.

O interesse em contar novamente com o astro inglês surgiu, principalmente, pelo motivo do Everton ter perdido seu principal atacante, o belga Lukaku, que foi justamente para a ex-equipe de Rooney, o Manchester United. Sem ser muito aproveitado por José Mourinho na última temporada, o próprio jogador pediu ao seu empresário para ser negociado com o clube de Liverpool. Segundo a imprensa britânica, o Everton e o United são as únicas camisas que ele vestiria no futebol inglês.

Nos Reds , onde estava desde 2004, Wayne Rooney conquistou todos os títulos nacionais e internacionais possíveis. Além disso, neste período, tornou-se o maior artilheiro da história do clube, com 253 gols, e da seleção inglesa, com 50 tentos conferidos.