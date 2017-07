Alvo da Europa, Balbuena prega "respeito à camisa" do Corinthians

Um dos principais alvos do futebol europeu na janela de transferências deste meio de ano, o zagueiro Fabián Balbuena não quer falar sobre as especulações a respeito do seu nome. Com uma proposta do Genoa-ITA já rejeitada pelo Corinthians, o paraguaio preferiu pregar profissionalismo ao ser questionado sobre o seu futuro no Alvinegro.

"O único que posso dizer é que eu respeito muito essa camisa, me sinto bem aqui e minha família está em casa", disse o defensor, um dos líderes do atual elenco, que acredita na força do grupo de atletas para o Timão continuar entre os primeiros do Campeonato Brasileiro.

"A gente tem o elenco forte, não é desculpa ter desfalque, agora é desfrutar dessa vitória com a família e pensar no próximo jogo", avaliou o beque corintiano, que ouviu do presidente Roberto de Andrade, no último sábado, a ideia de manter os titulares até o final do ano.

"O Corinthians não está comprando ninguém e não está vendendo ninguém. Tudo que se ouvir fora isso, é outra história. Não existe negociação, quer que fale outra fez? Por enquanto, no agora não existe negociação por nem um jogador",disse o dirigente, dizendo ser mais fácil manter o elenco em boa fase do que o contrário.

"Muito pelo contrário, entendo o contrário, pelo fato de o time estar tão bem, o jogador vai ter menos vontade de sair. Tem gente que prefere ver o copo meio vazio, eu prefiro ver o copo meio cheio", exaltou Roberto.