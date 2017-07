Vettel diz que está feliz por largar na 1ª fila do GP da Áustria

O finlandês Valtteri Bottas, da Mercedes, foi o mais rápido no treino classificatório deste sábado (8) para o Grande Prêmio da Áustria de Fórmula 1. O piloto ficou à frente de Sebastian Vettel, da Ferrari, e do companheiro de equipe, Lewis Hamilton, que precisará cumprir uma punição com a perda de cinco posições por trocar o câmbio.

No entanto, Vettel se demonstrou muito feliz com o resultado. "Podem acontecer tantas coisas... essa será uma corrida longa, dura e bonita. Valtteri está na frente e será uma luta interessante. Não fui suficientemente rápido, mas estou muito feliz porque o carro foi muito bem", disse após a classificação.

Para Bottas, o dia teve "um esplêndido trabalho" e foi "muito divertido". "Com Sebastian, será uma luta interessante, mas logicamente o único objetivo é a vitória", disse o finlandês.

O treino foi encerrado segundos antes por conta de problemas no carro da Haas, pilotado por Romain Grosjean, que impediu que Vettel e Hamilton tentassem melhorar seus tempos. O britânico, por sua vez, parabenizou o trabalho do companheiro de equipe e disse que seu objetivo de amanhã "será chegar à frente da Ferrari para fazer uma dobradinha com Bottas".