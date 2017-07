United supera Chelsea e confirma a contratação de Lukaku

Não teve jeito. Apesar da tentativa do Chelsea, que igualou uma proposta milionária nesta sexta-feira, Lukaku é, agora, jogador do Manchester United, como anunciou o próprio clube na manhã deste sábado. O belga, de 24 anos, estava no Everton desde 2013, quando foi emprestado pelo próprio Chelsea, e chega com status de maior contratação da janela europeia até o momento.

Em sua conta oficial do Twitter, os Reds informaram: "O Manchester United tem o prazer de anunciar que acertou a contratação de Romelu Lukaku junto ao Everton. A transferência está sujeita a termos médicos e pessoais", indicou a publicação.

Segundo a imprensa local, foram desembolsados 75 milhões de libras (cerca de R$ 319 milhões) pelo United para contar com o atacante belga. Além disso, Wayne Rooney seria liberado da multa rescisória de 10 milhões de libras (cerca de R$ 42 milhões) para assinar com o ex-clube de Lukaku, o Everton, seu primeiro clube na carreira. Inclusive, o atleta não foi incluído no elenco que fará a pré-temporada nos Estados Unidos.

O atacante, aliás, já foi visto treinando ao lado de Pogba, seu novo companheiro de equipe, e deve viajar com José Mourinho e companhia, neste domingo, e participar da pré-temporada.