Paulinho confirma proposta e diz pensar no Barcelona

O interesse do Barcelona por Paulinho mexe com o jogador. O próprio atleta, em entrevista a Band , afirmou que seria hipócrita caso não pensasse em jogar no clube espanhol, que conta com grandes craques no elenco.

"Hoje eu estou em um momento maravilhoso na minha carreira, na minha vida. Quando você está em um momento como este é difícil decidir. Se tiver que acontecer, será naturalmente. Quando aparece uma proposta como a do Barcelona, tem que pensar em tudo, pôr na balança todas as coisas. Depois de toda a conversa, não vou ser hipócrita e dizer que não estou pensando em um dos melhores clubes do mundo, com grandes craques", afirmou o brasileiro.

Além disso, apesar de Luiz Felipe Scolari, técnico da equipe chinesa, ter falado que não houve uma proposta oficial, o volante confirmou o contato e se mostrou satisfeito com os números apresentados até então.

"Houve algumas conversas com o Barcelona, uma proposta oficial ao Guangzhou, que foi analisada com o presidente, mas ainda não há acordo. Da minha parte, estava satisfeito com as condições. São muito boas. Não tenho nenhuma razão para mentir e nem esconder. É ainda mais do que eu e meu agente esperávamos", completou.