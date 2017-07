Na zona do rebaixamento, São Paulo completa um mês sem vitórias

Dentro da zona do rebaixamento no Campeonato Brasileiro, o São Paulo completa neste sábado um mês sem conquistar sequer uma vitória. Neste período, a equipe amargou quatro derrotas e obteve dois empates. Passadas 11 rodadas, o Tricolor soma míseros 11 pontos, figurando no 17º lugar do torneio nacional.

O último triunfo aconteceu sobre o Vitória, por 2 a 0, no Morumbi, no dia 8 de junho, ainda pela quinta rodada. Na ocasião, Thomaz e Lucas Pratto marcaram os gols do time então dirigido por Rogério Ceni, demitido na última segunda-feira.

Desde então, a torcida tricolor só teve motivos a lamentar. Três dias depois da vitória sobre os baianos, o São Paulo visitou o rival Corinthians e perdeu por 3 a 2, resultado que manteve o tabu de nunca ter vencido em Itaquera.

Na rodada seguinte, o empate sem gols com o Sport, na Ilha do Retiro, não seria considerado um mau resultado se o São Paulo vencesse o Atlético-MG no final de semana, no Morumbi. O que não aconteceu. O time da casa, mesmo melhor em campo, perdeu por 2 a 1 nos minutos finais, após falha de Lucão, que culminou na entrevista polêmica do zagueiro e seu consequente afastamento.

Depois, o Tricolor tentou quebrar o tabu de nunca ter batido o Atlético-PR na Arena da Baixada. A missão, porém, não foi cumprida. Novamente superiores no jogo, os paulistas perderam por 1 a 0 e deixaram Curitiba sem nenhum ponto na bagagem.

A vitória contra o Fluminense, no último dia 25, era tratada como obrigação entre os jogadores em razão da proximidade com a zona de rebaixamento. O São Paulo até abriu o placar no começo do jogo, com Jucilei, dando esperanças de reação. Mas permitiu o empate no segundo tempo e não conseguiu vencer o confronto.

Por fim, o duelo com o favorito Flamengo, na Ilha do Urubu, onde os cariocas jamais perderam. A ideia era ao menos voltar do Rio de Janeiro com um ponto, mas nem isso foi possível. Os ex-comandados de Rogério Ceni foram facilmente derrotados por 2 a 0, entraram na zona do descenso, e o treinador acabou demitido no dia seguinte.

Com o auxiliar Pintado no comando interino da equipe, o São Paulo tentará iniciar a sua reação no clássico contra o Santos, neste domingo, às 19 horas (de Brasília), na Vila Belmiro. Dorival Júnior, contratado, para substituir Ceni, assumirá o cargo de técnico apenas na segunda-feira e fará sua estreia diante do Atlético-GO, quinta-feira, no Morumbi.

Petros, que trocou o Betis-ESP pelo São Paulo, concedeu entrevista na última quinta-feira e falou sobre a má fase do time. O volante tem plena convicção que um bom resultado em Santos pode ser um marco da reação tricolor.

"Primeiro temos que ganhar o clássico. Depois encaixar uma boa sequência de vitórias. Não é uma diferença tão grande para os times de cima. Em três jogos, podemos encostas lá em cima. Estamos em uma posição incômoda na tabela, mas domingo é uma partida importante para revertermos isso. Com três vitórias, você está brigando por um lugar no topo, que é o nosso lugar", disse o camisa 6.