Jovem do Ajax tem mal súbito e amistoso precisa ser interrompido

Os amistosos internacionais seguem movimentando a pré-temporada europeia. Na manhã deste sábado, dentre as diversas partidas que aconteceram no Velho Continente, em clima amigável, um susto: no jogo entre Werder Bremen e Ajax, em Hippach, na Áustria, um atleta da equipe holandesa teve um mal súbito e a partida foi interrompida.

Quando o relógio marcava 25 minutos da etapa final, e o Werder Bremen vencia por 2 a 1, o meia Abdelhak Nouri, de 20 anos, caiu no campo, sozinho. Depois da entrada e o longo atendimento médico, o jogador foi retirado de helicóptero do estádio e encaminhado para o hospital.

Conforme informou o Ajax em suas redes sociais, o atleta sofreu uma arritmia cardíaca durante o confronto. Até o momento, o estado de saúde de Nouri evoluiu favoravelmente e o atleta se encontra em quadro estável.

Com a bola rolando, o Ajax abriu o placar com Cassierra, aos 21 minutos do primeiro tempo. Na etapa complementar, antes da partida ser interrompida, a equipe alemã virou o placar com gols de Eggestein, com um minuto, e Kainz, aos 17.

Outro clube a entrar em campo neste sábado foi o Celtics, que bateu o Shamrock Rovers, da Irlanda, por 9 a 0. Além deste duelo, o Fenerbahce, da Turquia, perdeu para o Juventus Bucuresti, da Romênia, por 3 a 2, e o PSV venceu por 2 a 0 o Waalwijk - ambos holandeses.

Confira alguns resultados de amistosos pela Europa neste sábado:

Werder Bremen 2 x 1 Ajax*

Shamrock Rovers 0 x 9 Celtics

Fenerbahce 2 x 3 Juventus Bucuresti

Waalwijk 0 x 2 PSV

*Partida interrompida aos 25 minutos do segundo tempo