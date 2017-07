Diego Souza falta a treino, não viaja com Sport e reforça especulações de acordo com Palmeiras

As notícias sobre uma possível saída de Diego Souza do Sport ganham mais força neste sábado. O jogador não treinou com o elenco e não estará em campo pelo Sport no compromisso de segunda-feira contra o Coritiba, pelo Campeonato Brasileiro. A explicação oficial do clube de Recife é que o atleta avisou, através do empresário, que estaria com "problemas particulares".

No entanto, Diego Souza tem sido alvo de uma negociação para reforçar o Palmeiras. Nesta semana, o próprio jogador pediu uma definição rápida de sua situação para poder trabalhar tranquilamente na sequência da temporada.

A equipe paulista necessita de reforços para o setor ofensivo. A versatilidade de Diego Souza, que atua tanto no meio-campo como no ataque, agrada a comissão técnica do Palmeiras.