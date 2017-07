Messi tem pena de prisão substituída por multa na Espanha

Um tribunal espanhol anunciou nesta sexta-feira ter substituído a pena de 21 meses de prisão imposta ao jogador de futebol Lionel Messi pelo crime de fraude fiscal por uma multa de 255 mil euros.

O jogador do Barcelona e seu pai foram considerados culpados por um tribunal catalão no ano passado em três acusações de fraude fiscal de 4,1 milhões de euros sobre o lucro obtido com direitos de imagem.

O pai de Messi também teve sua pena de 15 meses de prisão substituída por uma multa de 180 mil euros, disse o tribunal.

Messi e seu pai não teriam de cumprir tempo de prisão mesmo na decisão original, uma vez que réus sem antecedentes criminais podem cumprir qualquer pena de menos de dois anos em condicional.