Hamilton lidera primeiro treino livre do GP da Áustria

O piloto inglês Lewis Hamilton, da Mercedes, ditou o ritmo nesta sexta-feira (7) e fez o melhor tempo no primeiro treino livre para o Grande Prêmio da Áustria.

O lider do campeonato, Sebatian Vettel, da Ferrari, terminou na quarta colocação A grande surpresa dos treinos foi Max Verstappen, da Red Bull, que fez o segundo melhor tempo, ficando atrás do piloto inglês por quase meio segundo. O terceiro melhor na pista foi Valtteri Bottas, da Mercedes.

A primeira Ferrari apareceu na quarta colocação com Vettel. Já Kimi Raikkonen, companheiro de equipe do alemão, terminou na sexta posição com a outra Ferrari. O brasileiro Felipe Massa, da Williams, fez o 11º melhor tempo.

Vettel lidera o campeonato de pilotos com 14 pontos a frente de Hamilton. A corrida do Grande Prêmio da Áustria será no próximo domingo (9). (ANSA).