Com gol de João Paulo, Botafogo vence em Montevidéu e abre vantagem sobre o Nacional 

No primeiro jogo das oitavas de final da Libertadores, o Botafogo derrotou o Nacional-URU por 1 a 0, na noite desta quinta-feira (6), no Estádio Parque Central. O gol da vitória alvinegra foi do meia João Paulo.

Haverá um intervalo de pouco mais de um mês na Libertadores. O confronto da volta entre as equipes está marcado para o próximo dia 10 de agosto, às 19h15, no Estádio Nilton Santos. Já pelo Brasileiro, o time de Jair Ventura volta a campo no domingo (9), às 19h, também no Estádio Nilton Santos.

O JOGO

Noite fria e chuvosa no Parque Central, clima de Libertadores no ar e um embate pra lá de tradicional. Nacional e Botafogo foram a campo dispostos a travar uma grande batalha em busca de um bom resultado nos primeiros 90 minutos da decisão.

A bola rolou e a temperatura, que até então era baixa, aumentou. Jogando em casa, o Nacional buscou uma pressão inicial com bolas alçadas na área alvinegra.

Bem postada, a zaga do alvinegro segurou bem as pontas. Quando não deu, o Botafogo contou com a sorte e com a estrela de Gatito. Isso porque aos 14, em falta cobrada pela equipe uruguaia, Silveira desviou e acertou o pé da trave. Na volta, Fernandéz finalizou e o paredão Gatito apareceu fazendo um milagre com o pé.

Após os 15 iniciais, o Nacional começou a ceder mais espaços e o Alvinegro conseguiu aumentar o volume de jogo. Pimpão, aos 20, achou Bruno Silva na área, mas faltou alguns centímetros para o volante chegar na bola.

Na insistência da dupla, saiu o gol do alvinegro. Aos 37, novamente Pimpão lançou Bruno Silva na direita, que bateu de primeira, a bola desviou em Espino e sobrou para João Paulo completar para o fundo das redes. Primeiro gol de João com a camisa alvinegra.

Em desvantagem no placar, a equipe uruguaia voltou do intervalo precisando ir ao ataque. Já o Botafogo se fechou em busca dos contra-ataques. Com o gramado molhado, o duelo era de muito contato e ficou bastante disputado pelo meio de campo.

Houve mais chances para o Alvinegro. Matheus Fernandes arrematou de longe por cima. Aos 25, Roger arriscou de fora da área e obrigou Conde a fazer boa defesa no canto. O time da casa foi todo ao ataque e ensaiou uma pessão no fim com muitas bolas levantadas na área.

Com muita garra, o Botafogo mantive o placar inalterado até o apito final.

Com site oficial do Botafogo