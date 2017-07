Vasco vê clássico com Flamengo como jogo-chave na temporada

Um jogo-chave para definir os rumos da campanha do Vasco no Campeonato Brasileiro deste ano. Assim que os jogadores cruz-maltinos estão tratando o clássico deste sábado, às 18h (de Brasília), contra o Flamengo, em São Januário, no Rio de Janeiro (RJ), pela 12ª rodada da competição. Na visão deles, um triunfo diante do principal rival pode mudar de vez o patamar do time.

"O Vasco vem conseguindo fazer uma boa campanha em casa e diante do Coritiba (empate por 2 a 2) começamos a pontuar como visitantes. Temos que vencer esse clássico para pegarmos de vez embalo na competição", disse o zagueiro Paulão.

O lateral-esquerdo Henrique concorda. "O Vasco vem em uma crescente na competição. Começamos o Campeonato Brasileiro lutando contra a irregularidade e aos poucos estamos progredindo, o que a nossa pontuação tem inclusive mostrado aos nossos torcedores. Mas não podemos interromper isso e o clássico contra o Flamengo acaba tendo um papel determinante neste quesito. Temos que avançar ainda mais na tabela de classificação e esse jogo pode ter um peso grande", afirmou Henrique.

O time do Vasco para o clássico está praticamente definido. Os volantes Wellington, contratado junto ao São Paulo, e Bruno Paulista, que estava no futebol português e não joga uma partida oficial desde o ano passado, ganharam oportunidades nas vagas de Jean e Douglas, ambos suspensos por acúmulo de cartões amarelos. O zagueiro Breno, vetado com um estiramento de grau 2 na coxa direita, cede a sua vaga para Rafael Marques, que vai compor o setor com Paulão. A boa notícia é o retorno do atacante Luis Fabiano, que cumpriu suspensão no empate com o Coritiba e reaparece no posto de Thalles.

Dessa maneira, se nada de anormal acontecer até a hora do jogo, o Vasco deverá ir a campo com: Martin Silva, Gilberto, Paulão, Rafael Marques e Henrique, Wellington, Bruno Paulista, Mateus Vital, Yago Pikachu e Nenê; Luis Fabiano. Nesta sexta-feira os jogadores participam de um treino recreativo e depois começa o período de concentração para o clássico.