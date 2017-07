Grêmio estreia com vitória na Argentina pelas oitavas de final da Libertadores

O Grêmio estreou com vitória nas oitavas de final de Libertadores, ao derrotar o Godoy Cruz, em Mendoza, na Argentina, por 1 a 0, gol de Ramiro, aos 43 segundos do primeiro tempo. Com o resultado, o Grêmio joga com a vantagem do empate a segunda partida, no dia 9 de agosto, em Porto Alegre.

Nesta quarta-feira, a rodada da Libertadores prossegue, com destaque para um confronto entre times brasileiros: Atlético Paranaense e Santos jogam na Arena da Baixada, em Curitiba. Outros jogos da noite, são os seguintes: em Guaiaquil, no Equador, Barcelona x Palmeiras; em Cochabamba, na Bolívia, Jorge Wilstermann x Atlético Mineiro; na quinta-feira, em Montevidéu, jogam Nacional e Botafogo. Outras partidas da Libertadores envolvem clubes estrangeiros: Guarani x River Plate; The Strongest x Lanús e Emelec x San Lorenzo.

Pela Copa Sul-Americana, outros dois clubes brasileiros também estarão ação pela primeira rodada da segunda fase: nesta quarta-feira, o Flamengo joga no Chile contra o Palestino, clube que eliminou o time carioca no torneio do ano passado; e no Recife, o Sport recebe o Arsenal de Sarandi, da Argentina.

No final de semana, todos os clubes envolvidos nas partidas da Libertadores e Sul-Americana voltam a campo em jogos do campeonato brasileiro. E dois clubes estão em busca de novos técnicos: o São Paulo, que demitiu Rogério Ceni depois de perder para o Flamengo e entrar na zona de rebaixamento, tenta contratar Dorival Júnior, demitido pelo Santos no mês passado.

E a Chapecoense ainda não definiu quem substituirá Wagner Mancini, que foi mandado embora depois do empate com o Fluminense na segunda-feira, resultado que deixou o time catarinense na 15ª colocação da Série A, à beira da zona de rebaixamento.