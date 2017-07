Casemiro torce por permanência de Cristiano Ronaldo no Real Madrid

Durante homenagem em São José dos Campos na noite desta terça-feira (4), o meio-campo do Real Madrid Casemiro afirmou que "Cristiano Ronaldo quer ficar no Real Madrid, apesar de toda a controvérsia das últimas semanas".

O brasileiro foi homenageado em sua cidade natal com a medalha Ubiratan Pereira Maciel, entregue a atletas da região que se destacam praticando esporte. Na ocasião, Casemiro também "pediu" para que o atacante da seleção portuguesa, seu companheiro de equipe, continue no clube espanhol.

"Claro que a gente torce para o Cristiano estar com nós. É o melhor do mundo. Não tem explicação o que ele já fez por nós. Ele é feliz no Real Madrid, e dispensa comentários. Se tivesse que mandar um recado, claro que jogar contra o melhor do mundo, será complicado. Então, espero que não saia", afirmou.

Durante o evento, o jogador recebeu uma mensagem enviada pelo presidente do Real Madrid, Florentino Perez, que disse que Casemiro é um embaixador da equipe merengue no mundo.

Além disso, o atleta agradeceu o trabalho do técnico francês Zinédine Zidane, que comanda o Real. " Para mim é um prazer ser treinado pelo Zidane. Só tenho a agradecer por tudo que vem me pedindo e tudo que vem me ajudando a evoluir", ressaltou Casemiro.