Barcelona anuncia renovação de contrato de Messi até 2021

O Barcelona pôs fim à novela e anunciou nesta quarta-feira (5) a renovação do contrato do astro argentino Lionel Messi até 2021. Com uma nota em seu site, o clube catalão informou que o novo compromisso segue até 30 de junho daquele ano e que a "ampliação da relação contratual será formalizada nas próximas semanas".

"A continuidade e o compromisso do melhor jogador do mundo foi muito celebrada pelo clube catalão. O craque argentino é o símbolo de uma era de extraordinária e inédita de conquistas no futebol mundial", escreveu o clube.

Apesar de não informar oficialmente o valor da multa contratual, a mídia espanhola especula que ela ficou em 300 milhões de euros (cerca de R$ 1,1 bilhão).

Messi está no Barcelona desde 2000, quando tinha apenas 13 anos de idade, e nunca vestiu a camisa de outro clube. Até o momento, ele já conquistou 8 Ligas Espanholas, 4 Ligas do Campeões, 5 Copas do Rei, 7 Supercopas da Espanha, 3 Supercopas da Europa e 3 Mundiais de Clubes.

Além disso, foi pelo clube catalão que ele se tornou o melhor do mundo por cinco vezes. Ao todo, o argentino marcou 507 gols em 583 jogos e é o maior goleador da história do time.