Vasco: Thalles garante "trabalho firme" antes do Clássico dos Milhões

Por ter recebido o terceiro cartão amarelo diante do Atlético Goianiense, Luis Fabiano desfalcou o Vasco na partida diante do Coritiba, no último final de semana. A ausência do artilheiro se transformou em oportunidade para um jovem oriundo das categorias de base do Gigante da Colina: o centroavante Thalles, que não atuava como titular desde o dia 30 de abril, quando o Cruzmaltino bateu o Boavista pelo Campeonato Carioca.

Feliz com a chance recebida do técnico Milton Mendes, Thalles deu o seu melhor enquanto esteve em campo. Além de demonstrar a habitual bravura e brigar por todas as bolas, o jovem de 22 anos infernizou a defesa do Coritiba e foi coroado com um bonito gol de cabeça, ainda no primeiro tempo, após cruzamento perfeito de Henrique. O desempenho na Vila Capanema foi festejado pelo prata da casa.

- Estava um ponto de interrogação sobre mim. Ninguém sabia se eu iria conseguir ir bem ou suportar a partida, mas Deus me abençoou. Fui bem, fiz um gol e ajudei o Vasco. Foi uma partida boa, onde poderíamos ter tido uma sorte maior se tivéssemos aproveitado as chances que apareceram no primeiro tempo. Agora é descansar e trabalhar firme, pois teremos um jogo importante no fim de semana. Vamos em busca da vitória - afirmou Thalles.

O empate com o Coritiba em 2 a 2, conforme dito pelo atacante, não foi o resultado idealizado pelo Vasco antes da bola rolar, mas fez o Gigante da Colina somar o primeiro ponto fora de casa e seguir na zona de classificação para a Taça Libertadores da América. No sábado (08), às 18 horas, o Cruzmaltino encara o Flamengo com o objetivo de manter o excelente aproveitamento dentro de São Januário.

- Quem joga no Vasco tem que se entregar em todos os jogos. Vínhamos de resultados negativos fora de casa, então todo o grupo buscou dar o máximo para reverter essa situação. Nosso objetivo era a vitória, os três pontos, mas conseguimos trazer um ponto. Agora já vamos trabalhar na partida contra o Flamengo. Será uma disputa no próximo final de semana e queremos sair dela vencedores - concluiu.

Com site oficial do Vasco