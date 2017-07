Thiago Motta renova com PSG por mais uma temporada

Após rumores sobre sua volta ao futebol italiano, Thiago Motta frustrou o Genoa e a Inter de Milão ao renovar, nesta terça-feira (4), seu contrato com o Paris Saint-Germain (PSG) por mais uma temporada.

Aos 34 anos, parecia improvável que o jogador brasileiro naturalizado italiano continuaria no clube parisiense, onde está desde 2012 e já realizou mais de 200 partidas. As incertezas de sua permanência no futebol francês chamou atenção de alguns clubes italianos, principalmente da Internazionale e do Genoa.

A extensão do contrato de Thiago Motta foi anunciado no site oficial do PSG por meio de uma nota. "O Paris Saint-Germain tem o prazer de anunciar a extensão do contrato de Thiago Motta por mais uma temporada. O meio-campista está agora vinculado ao clube principal até 30 de junho de 2018", dizia.

Já o jogador, em entrevista ao site oficial do clube, agradeceu a entidade e destacou sua história no PSG; "É um grande prazer estender meu contrato com o Paris Saint-Germain. Eu tenho uma história especial com este clube, que colocou muita fé em mim durante esses últimos cinco anos. A aventura continua e estou muito feliz. Continuaremos a ser competitivos e daremos tudo para ir o mais longe possível em todas as competições nas quais participaremos.", concluiu.

Revelado pelo Juventus da Mooca e de ascendência italiana, Thiago Motta chegou ao futebol europeu em 1999 para defender o Barcelona. O meio-campista ainda atuou no Atlético de Madrid, Genoa e Internazionale. Thiago Motta foi autorizado pela FIFA a defender oficialmente a Itália em 2010, após não ter muitas oportunidades de ser convocado para a seleção brasileira.