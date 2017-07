Réver prega cautela e descarta favoritismo contra o Palestino: "No papel, ninguém vence jogos"

Antes da delegação rubro-negra seguir viagem para o Chile, onde terá pela frente a equipe do Palestino pela estreia na Copa Sul-Americana, o capitão Réver esteve presente à Sala de Imprensa Victorino Chermont, no Ninho do Urubu, onde concedeu entrevista coletiva. O confronto contra a equipe chilena foi o principal foco das perguntas feitas pelos jornalistas presentes. Réver foi questionado com relação às opções de Zé Ricardo para o confronto dessa quarta-feira (05), além de rechaçar qualquer tipo de favoritismo do Flamengo no na partida.

O desempenho da dupla de zaga formada por ele e Rhodolfo no confronto contra o São Paulo foi um dos tópicos abordados durante a conversa, não sofrendo gols no último triunfo rubro-negro pelo Campeonato Brasileiro, diante do São Paulo. A sequência de jogos também recebeu uma análise por parte do capitão, que comentou sobre o possível rodízio na equipe tendo em vista o grande número de competições em disputa na atual temporada.

Veja os principais trechos:

Distância entre as partidas

No momento, para nós, gera uma ansiedade. Na Copa do Brasil, por exemplo, você faz um jogo contra uma grande equipe como o Santos e só joga novamente daqui a um mês. Muita coisa pode acontecer nesse período, você pode perder um jogador importante. Por estarmos vivendo um bom momento, acaba atrapalhando para a sequência dessa fase, mas esse é o calendário.

Dupla de zaga com Rhodolfo

Ficamos felizes não só com nossas atuações, mas como um todo. Achávamos que poderíamos ter um pouco de dificuldade por causa do entrosamento, mas conseguimos nos entender muito bem. Apesar de atuar do outro lado, conseguimos parar bem as investidas do São Paulo. É bom que nosso entrosamento cresça cada vez mais, não só entre Réver e Rhodolgo, mas entre todos nós, para que possamos mostrar a força do nosso grupo. Estamos há algumas partidas sem sofrer gols, os resultados estão saindo e precisamos trabalhar forte para manter nossa tragetória nas competições em disputa.

Rodízio na equipe

Há jogadores que vêm tendo uma sequencia muito grande, o desgaste é inevitável mesmo que você esteja bem fisicamente. Viemos de um jogo muito pesado contra o São Paulo, com o campo pesado, então você acaba sentindo um pouco mais. De repente, o Zé até gostaria de contar com esses atletas, mas o pessoal da fiosiologia pode ter visto alguma alteração. É importante poupar para que não percamos jogadores importante.

Motivo do bom desempenho

Muito trabalho. Sabíamos que a oscilação iria acontecer, até porque tivemos muitos jogos. Tivemos um início de Campeonato Brasileiro ruim, mas estamos conseguindo nos manter na ponta da tabela, que é nosso objetivo. Mesmo com outras competições importantes e eventos negativos, nos levantamos, não nos deixamos abater e corremos atrás do prejuízo. Não poderia ser diferente para que reencontrássemos o caminho das vitórias.

Possível favoritismo contra o Palestino

Nós só somos favoritos mostrando isso dentro de campo. No papel, ninguém vence jogo, independentemente de ter um time forte ou não. Tanto que, há duas, três rodadas atrás, o Flamengo era um dos piores times de acordo com muita gente. Agora, muitos estão mudando de opinião. Portanto, precisamos ficar calados e trabalhar em busca dos nossos objetivos. Apenas assim chegaremos aos tão sonhados títulos com a camisa do Flamengo.

Com site oficial do Flamengo