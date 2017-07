Goleiro Donnarumma entra em acordo com o Milan para sua permanência

A novela entre o goleiro Gianluigi Donnarumma e o Milan parece estar perto do fim. O italiano de 18 anos se encontrou com os dirigentes do clube e firmou um contrato de cinco anos no valor de 6 milhões de euros por temporada, informou hoje (4) a "Sky Sports".

O salário de Donnarumma será um milhão de euros a mais do que o oferecido pelo Milan em junho, em proposta que tinha sido rejeitada pelo jovem goleiro e seu agente, Mino Raiola.

O novo acordo também prevê uma cláusula de venda de 100 milhões de euros, se o clube rubro-negro conseguir a classificação para a Uefa Champions League na próxima temporada. Caso contrário, o valor de venda cairá para 50 milhões de euros.

A diretoria do Milan quer envolver ainda o irmão de Donnarumma nas negociações, o também goleiro Antonio Donnarumma, que defende o Asteras Tripolis, da Grécia. O objetivo é fazer o irmão mais velho de Gigio ser o arqueiro reserva do Milan, recebendo um milhão de euros por ano.

Donnarumma também já tinha recusado uma oferta do Paris Saint-Germain (PSG) de 13 milhões de euros, com mais um milhão de bônus.

Recebendo 6 milhões de euros por ano, Donnarumma terá o terceiro maior salário do futebol italiano, ficando atrás somente de Higuaín, da Juventus, que ganha 7,5 milhões de euros, e Dybala, que recebe 7 milhões de euros também pela Juventus.

Considerado uma das maiores revelações do futebol mundial, Donnarumma estreou na equipe profissional do Milan em 2015. De lá para cá, foram 68 partidas e 74 gols sofridos. O goleiro é também o reserva imediato de Buffon na seleção italiana.