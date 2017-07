São Paulo FC demite Rogério Ceni

O São Paulo divulgou na tarde desta segunda-feira (3), em comunicado oficial, a demissão de Rogério Ceni, um dos maiores ídolos da história do tricolor paulista.

O ex-goleiro foi demitido após seis meses de trabalho, com o time na zona do rebaixamento e há seis rodadas sem vitória no Campeonato Brasileiro.

"O respeito e o reconhecimento pela grandeza de Rogerio Ceni, como figura histórica desta instituição, serão eternamente celebrados", disse o presidente da equipe do Morumbi, Carlos Augusto de Barros e Silva, o Leco, ao site oficial do clube.

A nota ressalta que, "em sua passagem como treinador, Ceni demonstrou a dedicação e o empenho que o caracterizaram como atleta. Desejamos boa sorte a este que sempre será um dos maiores ídolos de nossa história".