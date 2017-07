Roma fará meia maratona para a paz junto com o Vaticano

A cidade de Roma irá parar no dia 17 de setembro por uma boa causa. A data marcará a primeira edição do "Rome Half Marathon Via Pacis", a meia maratona promovida pela prefeitura de Roma e pelo Pontifício Conselho para a Cultura do Vaticano que terá como objetivo promover a paz, a integração, a inclusão e a solidariedade.

O evento foi apresentado na manhã desta segunda-feira, dia 3, pela prefeita da capital italiana, Virginia Raggi, junto ao presidente do Comitê Olímpico Nacional Italiano (Coni), Giovanni Malagò, e ao monsenhor Melchor Sanchez de Toca Alameda.

Organizada em parte pela Santa Sé, a corrida terá cinco etapas em importantes locais de culto romanos que serão a Igreja de São Pedro, a Grande Sinagoga de Roma, a Mesquita de Roma, a Igreja Evangélica Valdense e a Igreja Ortodoxa da cidade. Todos que quiserem participar do evento, entre homens, mulheres, crianças, atletas, pessoas com deficiência, imigrantes e refugiados poderão realizar o percurso competitivo, de 21,097 quilômetros, e o de lazer, de 5 quilômetros.

"Roma é uma cidade acolhedora e com isso devemos ressaltar a necessidade da colaboração e do empenho de todos por uma sociedade melhor. O esporte é a língua de todos, consegue anular as diferenças. O esporte cria a comunidade que é fundamental para a paz", afirmou Raggi também comentando que "Roma trabalha pela paz" em sua administração.