Para substituir Daniel Alves, Juventus contrata Danilo

A Juventus concluiu a contratação do lateral-direito Danilo, segundo publicou nesta segunda-feira (3) o jornal espanhol "As" . O clube italiano precisou desembolsar 20 milhões de euros (cerca de R$ 75 milhões), dando prejuízo de 11,5 milhões de euros (R$ 43 milhões) ao Real Madrid.

O anúncio oficial deve ser feito ainda nesta semana e o contrato de Danilo será válido pelas próximas cinco temporadas. Após a saída de Daniel Alves, a velha senhora ficou com a lateral-direita carente e precisando de um reforço imediato.

Encostado no Real Madrid, a Juventus mirou a contratação de Danilo e conseguiu -- mesmo que os valores foram abaixo do esperado pelo clube madrilenho --.

Caso Alex Sandro permaneça na Itália, Danilo poderá reeditar a parceria feita com o lateral-esquerdo no Porto. Contudo, a reedição da dupla está em risco, já que Alex Sandro é alvo do Chelsea nesta janela de transferências.

Prejuízo - No final de março de 2015, os merengues investiram 31 milhões de euros para tirar o brasileiro do Porto. Porém, sem apresentar um bom futebol regularmente e com a ascensão de Carvajal, Danilo acabou ficando sem espaço no Real Madrid.

Nesta temporada, Danilo disputou ao todo 20 partidas como titular, 17 pelo Campeonato Espanhol e três na UEFA Champions League. O brasileiro anotou apenas um gol.

Aos 25 anos, Danilo foi revelado pelo América-MG em 2009. No ano seguinte, destacou-se atuando pelo Santos, sendo vendido para o Porto. Em Portugal, foi capitão dos Dragões e assinou em 2015 com o Real Madrid. O lateral possui 15 partidas pela seleção brasileira.