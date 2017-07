Confira destaques do torneio de Wimbledon, que começa nesta segunda

O torneio de Wimbledon, um dos mais tradicionais do tênis, deu sua largada nesta segunda-feira (3). A competição chega na edição número 131 e será disputada até 16 de julho, na Inglaterra. Vão ser disputadas as chaves de simples masculino e feminina, duplas masculinas e femininas, e duplas mistas.

Na edição passada, em 2016, o campeão masculino foi o britânico Andy Murray, que repetiu o feito de 2013. No feminino, a norte- americana Serena Williams venceu Wimbledon pela sétima vez na carreira.

Destaques - No masculino, Murray começará sua defesa do título ao enfrentar Alexander Bublik, do Cazaquistão, nesta segunda-feira (3). Caso vença, o britânico irá confrontar na segunda rodada o alemão Dustin Brown, que derrotou o português João Sousa. Ainda na parte superior da chave, Rafael Nadal enfrentará na primeira rodada o australiano John Millman. O espanhol ainda poderá encarar na segunda rodada Donald Young ou Denis Istomin.

Popularmente conhecido como o "rei da grama", Roger Federer iniciará sua busca pelo oitavo título de Wimbledon diante do ucraniano Alexandr Dolgopolov. Se o suíço conseguir a classificação, na segundada rodada irá encarar Dusan Lajovic ou Stefanos Tsitsipas. Nas quartas de finais, Federer poderá enfrentar seu algoz de 2016, Milos Raonic.

Novak Djokovic abre sua participação diante de Martin Klizan, da Eslováquia. O sérvio pode ainda enfrentar o argentino Juan Martin Del Potro logo na terceira rodada da competição.

Já no feminino, a competição ficará desfalcada. Por conta de sua gravidez, a atual campeã Serena Williams não disputará o torneio de Wimbledon neste ano. A ausência da heptacampeã abriu muitas chances de títulos para as outras tenistas nesta edição.

A alemã Angelique Kerber, atual vice-campeã, fará sua estreia diante da americana Irina Falconi. A tenista está em busca do seu primeiro título de Wimbledon e da permanência no topo do ranking feminino. Kristina Mladenovic é outra destaque na parte superior da chave.

A francesa enfrentará na primeira rodada sua compatriota Pauline Parmentier. Já na terceira rodada, Mladenovic poderá encarar Coco Vandeweghe, 32º no ranking.

Brigando junto com Kerber pela liderança do ranking das tenistas femininas, Simona Halep derrotou na primeira rodada a neozelandesa Marina Erakovic. Na sequência, a romena irá enfrentar a brasileira Beatriz Haddad.

Italianos estreiam bem em Wimbledon- No masculino, o bolonhês Simone Bolelli derrotou o chinês Yen-Hsun Lu. Na segunda rodada, o italiano vai enfrentar o francês Jo-Wilfried Tsonga, número 10 do ranking mundial do masculino. Contudo, o siciliano Marco Cecchinato foi eliminado pelo japonês Kei Nishikori.

Já pelo feminino, Camila Giorgi venceu a número 41 do ranking, Alize Cornet,em 28 minutos de jogo. Na segunda rodada, a italiana vai confrontar a americana Madison Keys.