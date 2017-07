Vitória domina o Bahia, mas fica no 0 a 0

Vitória e Bahia terminam o jogo deste domingo (2) no Barradão, em empate de 0 a 0, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O goleiro Jean salvou o Vitória. As duas equipes estavam na zona de rebaixamento, e o quadro só foi alterado para o Bahia. Com 11 pontos, o time deixou a zona e subiu para a 16ª posição, na frente do São Paulo. O Vitória, com nove pontos, segue em 18º.

Apesar de sair da zona de rebaixamento, o Bahia completou neste domingo uma sequência de seis jogos sem vitória. Já o Vitória chegou ao terceiro jogo sem triunfo.

No próximo sábado (8), às 16h, o Vitória joga contra o Atlético-GO, lanterna da competição, no Serra Dourada. Já o Bahia recebe o Fluminense no domingo (9), no mesmo horário, na Arena Fonte Nova, em Salvador.