O Sport venceu o Atlético-PR por 1 a 0 na Ilha do Retiro neste domingo (2), com o único gol marcado por Diego Souza na cobrança de um pênalti que não existiu.

O resultado colocou o Sport no 11º lugar com 15 pontos, a quatro de distância do primeiro colocado da zona de rebaixamento. O Atlético, por sua vez, é o 14º colocado e soma 14 pontos.

Aos 30 minutos, o árbitro viu toque de mão de Wanderson e marcou o pênalti.