Portugal triunfa contra México na disputa pelo 3º lugar, mesmo sem Ronaldo

A seleção campeã da Eurocopa 2016 conseguiu bater a equipe do México, vencedora da competição regional norte-americana, na disputa pelo terceiro lugar da Copa das Confederações 2017, terminando o jogo principal com um empate, mas vencendo no tempo adicional com o placar ficando de 2 a 1 na sequência de um pênalti.

O jogo se deu na marcante Arena Otkrytie, em Moscou, na tarde deste domingo (2).

Anteriormente, ambas as seleções, que aspiravam à vitória e estavam a poucos passos dela, foram derrotadas nas semifinais pelo Chile e Alemanha, respectivamente.

O primeiro período acabou com empate por zero a zero, sendo que o grande goleiro da seleção mexicana Ochoa acabou por salvar o pênalti garantido à equipe lusitana no 16º minuto do jogo.

Já na segunda parte, o México puxou para trás após que o craque Luís Neto realizou um chamado autogolo no 54º minuto da partida.

O placar já parecia estar decidido, quando o célebre Pepe inesperadamente marcou no primeiro minuto do tempo adicional, o que levou a mais dois períodos de 15 minutos.

Já na primeira parte do prolongamento, Portugal acabou saindo líder no placar na sequência de um pênalti. O segundo golo foi marcado por Adrien Silva que conseguiu derrotar a defesa brilhante do goleiro Ochoa depois do mexicano Layún ter tocado a bola com a mão.

Vale destacar que a partida se deu na ausência do famoso craque e capitão da equipe, Cristiano Ronaldo, que tinha voltado para seu país com o fim de ver seus gêmeos recém-nascidos. No ano passado, o jogador também não participou da partida triunfal contra a França na final da Eurocopa após ter sido eliminado do campo na sequência de uma lesão no joelho.

Provavelmente, a disputa pelo terceiro lugar não foi algo que ambas as equipes realmente desejassem nesta competição, porém, para ambas esta foi uma última oportunidade de demonstrar plenamente seu potencial antes do grande evento do próximo ano — a Copa do Mundo de 2018, que também se dará na Rússia.

Desta vez, Portugal mostrou mais perseverança e determinação e, pelos vistos, também se vai emprenhar em conquistar a taça de campeão em 2018.

> > Sputnik