Matheus Iorio conquista seis posições, volta a pontuar e permanece no top10 do campeonato

O brasileiro Matheus Iorio saiu do fim de semana de Hungaroring com mais pontos para a classificação geral da Euroformula F3 Open ao terminar na nona colocação a segunda bateria da rodada dupla, neste domingo.

O resultado veio com uma prova bastante combativa de Iorio, que no sábado foi acertado por Alex Karkosik logo após a largada quando lutava pela quarta posição, e neste domingo partiu de 15º no grid após problemas no carro. Iorio escalou o pelotão mesmo numa pista de difíceis ultrapassagens até entrar no top10.

O piloto da Campos Racing, que faz seu ano de estreia no automobilismo europeu, chegou a 31 pontos na classificação geral do campeonato, e se manteve entre os dez primeiros, em nono lugar.

Aos 20 anos, Iorio corre pela Campos Racing

Após a etapa da Hungria, o campeonato da Euroformula F3 Open inicia numa pausa de dois meses, e o próximo compromisso de Matheus Iorio será nos dias 2 e 3 de setembro, na rodada dupla de Silverstone, na Inglaterra.

"Foi uma corrida complicada hoje. Houve uns imprevistos na classificação, soltaram os espaçadores de cambagem da roda traseira. Então o carro estava muito difícil de guiar, para um lado era muito dianteiro e para o outro era muito traseiro. Perdemos a chance de largar na frente numa pista de difíceis ultrapassagens, mas conseguimos um nono lugar, pelo menos pontuamos. Vou voltar para o Brasil, descansar com a família e voltar mais forte para a sequência do campeonato", disse Matheus.