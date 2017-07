Gaetano di Mauro vence em Curitiba e recupera a liderança do Brasileiro de Turismo

Depois de um sábado (1º) com problemas e apenas um sexto lugar, Gaetano di Mauro conquistou neste domingo uma vitória categórica na segunda bateria do Brasileiro de Turismo em Curitiba, e recuperou a liderança do campeonato.

Com a segunda vitória na temporada, Gaetano chegou a 83 pontos na classificação geral, empatado com Pietro Rimbano, mas é o líder nos critérios de desempate por ter vencido uma prova a mais do que o concorrente.

O domingo também foi bastante positivo para Vitor Baptista, que se recuperou do abandono de sábado e, largando do fim do pelotão, fez belas ultrapassagens para terminar numa boa sétima posição, mesmo depois de uma escapada e uma punição. De quebra, o competidor do carro #120 registrou a segunda melhor volta da prova.

Gaetano di Mauro é de novo o líder do campeonato

Pole position da segunda bateria por ter sido o sexto na primeira prova, Gaetano di Mauro dominou a corrida deste domingo com autoridade e não deu chance aos adversários desde as primeiras voltas.

Mesmo com as dificuldades de aquecer os pneus pelo frio em Curitiba (9,8 graus), e por uma fina garoa que deixou a pista úmida e com pouca aderência, Gaetano impôs um forte ritmo e chegou a abrir 10 segundos, terminando com 8s6 de frente para o segundo colocado.

O próximo desafio do Brasileiro de Turismo será no circuito de Curvelo, em Minas Gerais, no fim de semana dos dias 22 e 23 de julho.

Resultado da prova:

1º G. Di Mauro - 37m46s966

2º G. Robe - a 8s656

3º M. Cozzi - a 23s933

4º P. Rimbano - a 24s273

5º L. Milani - a 29s945

6º L. Moraes - a 33s917

7º V. Baptista - a 48s105

8º G. Frigotto - a 49s413

9º P. Saderi - a 50s671

10º G. Borlenghi - a 54s549

Classificação do campeonato:

1º G. di Mauro - 83 pontos

2º P. Rimbano - 83

3º G. Robe - 82

4º L. Milani - 72

5º G. Frigotto - 66

O que eles disseram:

"Meu carro estava muito rápido. A equipe fez um grande trabalho e estou muito feliz com a vitória e voltando para a liderança no campeonato, que é o que vale. Temos que batalhar na frente, para chegar à final em Interlagos e lutar pelo título. A corrida hoje não foi nada fácil, pois a pista estava escorregadia e alguns carros saíram da pista e voltaram com grama para o traçado, aumentando a dificuldade"

Gaetano di Mauro, piloto do carro #11

"Fomos pegos de surpresa com a chuvinha no começo da manhã, então fomos todos para a pista com pneu de chuva. Eu estava ansioso para correr porque jamais havia andado no carro com pneu de chuva. Larguei em 17º, saí bem, mas houve um safety car que atrasou um pouco as ultrapassagens. Mas na relargada já consegui pular, fui para sexto, cometi um erro, fui lá para trás, me recuperei, depois me envolvi num acidente, recebi um drive through, perdi posições e me recuperei de novo até chegar em sétimo. No fim, eu estava um segundo mais rápido do que a maioria do pelotão. Poderia ter brigado pelo pódio não fossem esses incidentes"

Vitor Baptista, piloto do carro #120