Flamengo conquista terceira vitória no Brasileiro contra São Paulo

O Flamengo bateu o São Paulo por 2 a 0 neste domingo (2), na Ilha da Urubu, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com gols de Guerrero e Diego, o Flamengo confirmou o favoritismo e conquistou a quarta vitória seguida na Ilha, sendo três no Brasileiro.

O time chegou ao terceiro lugar no campeonato a dois pontos do Grêmio, vice-líder, que tem 22, e mantendo-se a nove do Corinthians, que venceu o Botafogo.

Na próxima rodada, o Flamengo jogará contra o Vasco, em São Januário, sábado (8). Já o São Paulo chega a seis rodadas sem vencer e entra na zona do rebaixamento. O tricolor paulista é o 17º com 11 pontos, mesmo número do Bahia, mas fica atrás no critério de gols marcados. A última vez do São Paulo na zona de rebaixamento havia sido na 25ª rodada do Brasileirão de 2013.