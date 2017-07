Copa das Confederações na Rússia tem o terceiro maior público da história da competição

Um total de 638 mil pessoas visitaram os jogos da Copa das Confederações 2017 na Rússia, representando o terceiro maior público da da história da competição.

De acordo com os dados da FIFA, 57.268 pessoas assistiram no estádio à partida final entre as seleções da Alemanha e do Chile, em São Petersburgo.

O número de torcedores que assistiram aos jogos na Rússia fica atrás apenas da Copa das Confederações de 1999 no México, que foi visitada por 970.000 pessoas, e da Copa das Confederações de 2013 no Brasil, assisitda por 804.659 pessoas.

A Copa das Confederações 2017 começou no dia 17 de junho e terminou neste domingo. A Alemanha foi a campeã da competição, vencendo o Chile por 1 a 0 na final.

>> Sputnik