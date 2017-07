Com dois gols de Fred, Galo vira sobre o Cruzeiro e conquista a vitória

Mesmo com o apagão no estádio Independência, o Atlético-MG vence o Cruzeiro por 3 a 1 pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro neste domingo (2).

Thiago Neves colocou o Cruzeiro em vantagem, logo aos cinco minutos no primeiro tempo, no entanto, ainda na primeira etapa, Cazares, em cobrança de falta, e Fred, viraram o jogo.

O Atlético-MG administrou a vantagem no segundo tempo e deixou o Cruzeiro sem reação.

Antes do fim, para completar o clássico quente no Horto, a luz do estádio acabou, paralisando a partida por cerca de dez minutos.

Com o resultado, o Atlético-MG superou o rival na tabela de classificação chegando aos 16 pontos e no sétimo lugar. O Cruzeiro caiu para 13º, com 14.

Atlético-MG e Cruzeiro voltam a campo no próximo domingo (9) e jogam às 16h. Em Belo Horizonte, o Cruzeiro recebe o Palmeiras, no Mineirão, enquanto o Galo vai até o Engenhão jogar contra o Botafogo.