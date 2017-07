Brasileirão: Corinthians vence Botafogo por 1 a 0

A Arena Corinthians (SP) foi palco, neste domingo (2), para que o Corinthians aumentasse sua vantagem no Campeonato Brasileiro, ao vencer o Botafogo por 1 a 0. Com isso, o time aumentou em sete pontos a vantagem sobre o Grêmio, vice-líder da tabela que foi derrotado no sábado pelo Palmeiras. Já o Botafogo foi para o nono lugar na tabela.

Com um jogo mais ofensivo no segundo tempo, o Corinthians conseguiu criar boas chances de gol, mostrando grande diferença em seu ataque em relação à estrutura que o técnico Fábio Carille havia armado antes do intervalo. Aos cinco minutos, o Botafogo defendeu um pênalti cobrado por Jô, mas o gol do Corinthians veio aos 33 minutos, com um chute de Pedrinho, que havia acabado de entrar em campo.

O Corinthians só volta a campo no próximo sábado (8), para enfrentar a Ponte Preta. O Botafogo joga na quinta-feira (6) com o Nacional, pela Libertadores, no Uruguai.