Botafogo vence a terceira etapa do Campeonato Estadual de Remo

A equipe de remo do Botafogo ficou muito perto de conquistar o pentacampeonato estadual ao vencer seis das 14 provas da terceira etapa do Campeonato Estadual, realizada na manhã chuvosa deste domingo, no Estádio de Remo da Lagoa, ao somar 184 pontos em 15 provas, seguido pelo Flamengo, com 153 pontos, em segundo, Vasco da Gama, com 115 pontos, em terceiro, Clube de Remo Rio de Janeiro, com 18 pontos, em quarto, Rema Campos, em quinto, com 6 pontos, Piraquê, em sexto, com 4 pontos e Escola Naval, em sétimo, com 1 ponto.

A regata começou com chuva e um pouco de vento, mas nada que fosse suficiente para desanimar nenhum dos cerca de 200 atletas que participaram das provas ou afugentar o público, que compareceu em grande número.

Equipe ficou mais perto do pentacampeonato ao vencer seis das 14 provas da terceira etapa

Para o presidente da Federação de Remo do Rio (FRERJ), Paulo Carvalho, o tempo ruim não estragou o espetáculo. Todos os esforços da entidade que promove a competição, dos atletas e dos clubes, além do grande apoio da Secretaria de Esportes, Lazer e Juventude, da SUDERJ e da Universidade Estácio de Sá, se reverteram no sucesso da regata.

"O remo atrai cada vez mais novos atletas e o público, que vem ocupando grande parte a arquibancada do Estádio de Remo da Lagoa para assistir a garra e determinação dos remadores durante as provas muito disputadas. Hoje o destaque foi a equipe do Botafogo, que venceu a segunda regata seguida", afirmou Paulo.

A terceira etapa também foi marcada pelo início do controle antidoping dos atletas filiados à Federação de Remo do Rio, que a partir de agora poderá ocorrer a qualquer momento, durante as competições ou fora delas, através de um acordo com a ABCD (Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem.

A próxima etapa será realizada dia 13 de agosto, a partir das 9 horas, também no Estádio de Remo da Lagoa. Antes, no próximo dia 22, o Centro de Treinamento de Remo e Pararemo do Rio de Janeiro, administrado pela FRERJ, realizará a palestra motivacional "Cabeça de Campeão", com o ultramaratonista Márcio Villar.

Resultado Terceira Etapa:

1) Botafogo, 184 pontos, 2) Flamengo, 153 pontos, 3) Vasco da Gama, 115 pontos, 4) Clube de Remo Rio de Janeiro, 18 pontos, 5) Rema Campos, 06 pontos, 6) Piraquê, 04 pontos, e 7) Escola Naval, 01 ponto.

Classificação Geral:

1) Botafogo, 465 pontos, 2) Flamengo, 373 pontos, 3) Vasco da Gama, 366 pontos, 4) Clube de Remo Rio de Janeiro, 26 pontos, 5) Rema Campos, 21 pontos, 6) Guanabara, 11 pontos e 7) Piraquê, 10 pontos, e 8) Escola Naval, 04 pontos.