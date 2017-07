Barrichello ganha 14 posições e finaliza entre os cinco melhores

A Stock Car realizou neste domingo (2) a principal prova do ano, a Corrida do Milhão, em Curitiba, no Paraná. O novo milionário é o paulista Daniel Serra, que venceu pela primeira vez a prova. Vencedor da Corrida do Milhão de 2014, Rubens Barrichello, da Mobil Super Full Time, teve uma extraordinária recuperação ao ganhar 14 posições e finalizar na quinta colocação na prova que teve duração de 40 minutos.

“Gostei demais, e foi uma ótima corrida. Tive uma preocupação na largada porque os pneus estavam frios, e de todos os anos que corri na Stock Car nunca tivemos uma pista tão baixa temperatura. Então, era inevitável algumas batidas, mas, felizmente, conseguimos escapar ilesos. Nosso carro continuou com um déficit de velocidade na reta, assim como na classificação, mas o push que o público me deu ajudou demais. Quinto lugar foi consagrador sabendo que partimos lá no fundo”, comentou Barrichello, que foi um dos seis pilotos mais votados pelos fãs e receberam um “push to pass” a mais de que os demais.

"A corrida foi bem difícil diante dos problemas por termos largado em 19o. Acho que de um limão nós fizemos uma limonada, pois conseguimos vários pontos e nos aproximamos dos líderes do campeonato. Um resultado positivo, mas longe do que esperávamos", descreveu Maurício Ferreira, o Mau Mau, chefe-de-equipe da Mobil Super Full Time.

Após ter largado em 19º e cruzar a linha de chegada entre o cinco primeiros, Barrichello subiu para quarta colocação no campeonato somando 119 pontos. A próxima etapa da Stock Car será a etapa de Curvelo, em Minas Gerais, no dia 23 de Julho.